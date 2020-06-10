Диетолог объяснил, чем опасно мороженое в жару

Поедание мороженого на жаре "однозначно опасно", так как может привести к болезни. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт пояснил, что лакомство люди едят много и жадно, переохлаждая полость рта и глотку.

— Это повышает восприимчивость этих областей к вирусной инфекции, в частности, к коронавирусной инфекции, — отметил специалист.

Кроме того, содержащиеся в составе мороженого сахар и трансжиры всегда способствуют набору лишнего веса. Для охлаждения в жаркие летние дни врач посоветовал пить чистую воду комнатной температуры.

— Ничего, кроме воды, жажду не утоляет. Ну, может быть, ещё можно взять ягодные морсы, желательно без сахара, — добавил Гинзбург.