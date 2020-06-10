Маски в России подешевели до 13 рублей

Средняя цена масок в России снизилась более чем в четыре раза — с 55 до 13 рублей. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— В целом с начала марта мы увеличили выпуск всех видов масок в пять раз — почти до девяти миллионов в сутки. А к концу следующего месяца достигнем уровня 12 миллионов масок в сутки, — отметил Мантуров в ходе правительственного часа в Госдуме.

Он также отметил, что цены на средства индивидуальной защиты продолжают снижаться.