В Швеции спустя 34 года закрыли дело об убийстве экс-премьера Улофа Пальме

Прокуратура прекратила расследование убийства бывшего премьер-министра Улофа Пальме, который погиб 34 года назад. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сообщил главный прокурор Кристен Петерсон, ведущий дело.

Убийство произошло 26 февраля 1986 года, когда Пальме вместе с женой Лисбет возвращался из кинотеатра по центральной улице Стокгольма. Неизвестный приблизился к паре и несколько раз выстрелил. Премьер умер на месте, а его супруга получила ранения. Дело остаётся нераскрытым до сих пор, хотя следствие возобновилось в 2016 году.

По словам прокурора, главным подозреваемым остаётся Стиг Энгстрём, однако следствие не называет его мотивов. Мужчина умер в 2000 году, поэтому предъявить ему обвинение невозможно. Петерсон отметил, что существуют достаточные обстоятельства для задержания Энгстрёма, но говорить о том, что его вина доказана, не приходится.

Стиг Энгстрём — шведский художник-график и рекламный консультант. В момент убийства Пальме он оказался рядом с местом преступления. По его словам, он пришёл туда практически сразу после выстрелов. Его допрашивали несколько раз в качестве свидетеля.