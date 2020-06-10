В России может появиться новый метод проверки водителей на трезвость

В Общественную палату России направлен проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Александр Быков в интервью радио "Комсомольская правда".

По словам Быкова, новая методика позволит буквально за несколько секунд определить, есть ли основания полагать, что водитель выпивал.

— Если есть основания, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования. Если нет — без составления процессуальных документов мы разрешим продолжить дальнейшее движение, — отметил генерал-майор.

Быков подчеркнул, что новый способ позволит за 20–30 минут проверить большее количество водителей.