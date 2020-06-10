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В России может появиться новый метод проверки водителей на трезвость

Он позволит за 20 минут протестировать большое количество людей.

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Фото ©ТАСС / Сергей Бобылев

В Общественную палату России направлен проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Александр Быков в интервью радио "Комсомольская правда".

По словам Быкова, новая методика позволит буквально за несколько секунд определить, есть ли основания полагать, что водитель выпивал.

Если есть основания, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования. Если нет — без составления процессуальных документов мы разрешим продолжить дальнейшее движение, — отметил генерал-майор.

Быков подчеркнул, что новый способ позволит за 20–30 минут проверить большее количество водителей.

Напомним, ранее Лайф рассказывал о смертельном ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Вчера суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.

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