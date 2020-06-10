В Кремле уверены, что Запад попытается расколоть Россию перед голосованием по поправкам

В Кремле солидарны с мнением секретаря Совбеза Николая Патрушева, который уверен, что Запад будет предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в России в преддверии дня голосования по поправкам в Конституцию РФ и Единого дня голосования осенью 2020 года. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это, безусловно, мнение в том числе и Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много примеров есть (провокаций, целью которых является раскол среди граждан России. — Прим. Лайфа.), но не вижу необходимости их перечислять. Но речь в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это всё видно невооружённым глазом, — сказал Песков.