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В Кремле уверены, что Запад попытается расколоть Россию перед голосованием по поправкам

Тому есть множество примеров, считает пресс-секретарь президента.

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Фото © Pixabay

В Кремле солидарны с мнением секретаря Совбеза Николая Патрушева, который уверен, что Запад будет предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в России в преддверии дня голосования по поправкам в Конституцию РФ и Единого дня голосования осенью 2020 года. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это, безусловно, мнение в том числе и Кремля. Об этом неоднократно говорилось ранее. Много примеров есть (провокаций, целью которых является раскол среди граждан России. — Прим. Лайфа.), но не вижу необходимости их перечислять. Но речь в целом о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это всё видно невооружённым глазом, — сказал Песков.

Напомним, ранее Патрушев не только прокомментировал желание Запада дестабилизировать обстановку в РФ, но и рассказал, какой образ России пытаются формировать другие государства.

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