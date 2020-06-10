Патрушев рассказал, что получили Украина и Грузия от Запада вместо независимости и благополучия

Так называемые демократические изменения на Украине и в Грузии, на которые их подтолкнули представители западных стран, в действительности обернулись для Киева и Тбилиси не приобретением независимости, а, напротив, поставили руководство указанных стран в ещё более уязвимое положение. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

— Республики, пережившие "цветные революции", вместо обещанной демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную политическую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения, — рассказал он.

Патрушев отмечает, что под постоянно звучащие обещания "безбедной жизни", суверенитета и прочих благ предоставления какой-либо реальной помощи и близко не видно — страны СНГ от Запада не получают ничего, кроме усиления своей зависимости от него.

Он указывает, что большинство "демонтажей" неугодных политических режимов происходили не ради блага конкретной страны, а исходя из стратегических интересов западных военно-политических или экономических союзов, а также транснациональных компаний. Местные же элиты в свою очередь видели в переделе сфер влияния свою корыстную выгоду и поэтому поддерживали его, выступая лишь инструментом прикрытия реальных организаторов и внешних источников влияния.