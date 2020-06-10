Патрушев заявил, что Запад будет пытаться дестабилизировать обстановку в России

Запад будет предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в России в преддверии дня голосования по поправкам в Конституцию РФ и Единого дня голосования осенью 2020 года. Об этом в интервью "Аргументам и фактам" рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

— По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах, с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения, — заявил Патрушев.

По данным Совбеза, дополнительный акцент в этой связи будет сделан на стимулировании активности так называемых альтернативных профсоюзов. По мнению Патрушева, главной задачей таких провокаций является раскол среди граждан страны.