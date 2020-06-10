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На новейший МиГ-35 будут устанавливать перспективные виды вооружения

Отмечается, что новая конструкция самолета позволяет настраивать оборудование, не разбирая "железо".

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Фото © Сергей Бобылев/ТАСС

Большая часть вооружений, которые будут устанавливаться на новейший российский истребитель МиГ-35 прошла испытания, однако некоторые образцы пока не готовы к применению во время полётов. Об этом заявил лётчик-испытатель самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов в интервью РИА "Новости".

Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания, – приводит его слова агентство

Селиванов отмечает, что кроме тестирование вооружения нового истребителя. у его создателей есть множество других задач, поэтому испытания всё время продолжаются. По его словам, в настоящее время для исправления недостатков нет необходимости переделывать всё заново, достаточно лишь "перепрошить" ПО, которое отвечает за конкретный элемент.

Практически все делается в цифре, это очень удобно. Напоминает персональный компьютер, который можно обновить, не трогая при этом железо, – сказал он.

Осенью прошлого года в России стартовало серийное производство истребителей МиГ-35. По данным СМИ, в 2019 году четыре боевые машины должны были поступить на вооружение ВКС РФ. В Сентябре корпорация "МиГ" впервые опубликовала характеристики своего новейшего самолёта.

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