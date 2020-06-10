На новейший МиГ-35 будут устанавливать перспективные виды вооружения

Большая часть вооружений, которые будут устанавливаться на новейший российский истребитель МиГ-35 прошла испытания, однако некоторые образцы пока не готовы к применению во время полётов. Об этом заявил лётчик-испытатель самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов в интервью РИА "Новости".

– Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания, – приводит его слова агентство

Селиванов отмечает, что кроме тестирование вооружения нового истребителя. у его создателей есть множество других задач, поэтому испытания всё время продолжаются. По его словам, в настоящее время для исправления недостатков нет необходимости переделывать всё заново, достаточно лишь "перепрошить" ПО, которое отвечает за конкретный элемент.

– Практически все делается в цифре, это очень удобно. Напоминает персональный компьютер, который можно обновить, не трогая при этом железо, – сказал он.