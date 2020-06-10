В Нигерии террористы убили 69 человек

Они разрушили деревню и угнали более тысячи голов скота и верблюдов.

Минимум 69 человек стали жертвами нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко харам"* в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что боевики напали на деревню Фадума Колорам. Они прибыли на автомобилях и мотоциклах, открыли огонь по людям, разрушили деревню и угнали 1,2 тысячи голов скота и верблюдов.

В Нигерии активно действует радикальная исламистская группировка "Боко харам". Она выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. Данная группировка является организатором множества терактов, боевики совершают их в ответ на военную кампанию против них, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.