НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Нигерии террористы убили 69 человек

Они разрушили деревню и угнали более тысячи голов скота и верблюдов.

108

Фото © ТАСС / AP / Jerome Delay

Минимум 69 человек стали жертвами нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко харам"* в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что боевики напали на деревню Фадума Колорам. Они прибыли на автомобилях и мотоциклах, открыли огонь по людям, разрушили деревню и угнали 1,2 тысячи голов скота и верблюдов.

В Нигерии активно действует радикальная исламистская группировка "Боко харам". Она выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. Данная группировка является организатором множества терактов, боевики совершают их в ответ на военную кампанию против них, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Выбор редакции

Loading...