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Регион
Опубликовано 10 июня 2020, 06:20

В Нигерии террористы убили 69 человек

Они разрушили деревню и угнали более тысячи голов скота и верблюдов.

Минимум 69 человек стали жертвами нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко харам"* в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что боевики напали на деревню Фадума Колорам. Они прибыли на автомобилях и мотоциклах, открыли огонь по людям, разрушили деревню и угнали 1,2 тысячи голов скота и верблюдов.

В Нигерии активно действует радикальная исламистская группировка "Боко харам". Она выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. Данная группировка является организатором множества терактов, боевики совершают их в ответ на военную кампанию против них, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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Фото © ТАСС / AP / Jerome Delay

Иван Косицын
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