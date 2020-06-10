Врач рассказал, какова вероятность подхватить коронавирус на летних верандах

Шансов подцепить коронавирусную инфекцию на открытом воздухе меньше, чем в закрытом помещении, однако важно, чтобы граждане соблюдали безопасную дистанцию. Об этом рассказал главный исследователь ЦКБ Управления делами Президента РФ Никита Ломакин, передаёт РИА "Новости".

— Самое главное — соблюдение санитарной дистанции... Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы "поймать" CoViD-19 повышаются, — заявил специалист, отвечая на вопрос, как защитить себя от вируса на открытом воздухе, учитывая открытие летних веранд, кафе и ресторанов.

Напомним, летние веранды начнут работу в Москве с 16 июня. Кроме того, в этот день откроются для посетителей библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки (посещать их можно будет по электронным билетам), риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Уже с 9 июня по указу мэра Москвы Сергея Собянина отменили пропускной режим и график прогулок. Теперь все жители столицы, в том числе старше 65 лет и те граждане, у которых есть хронические заболевания, смогут беспрепятственно выходить на улицу, ездить по делам и находиться в общественных местах. Также заработали парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и многие другие службы.