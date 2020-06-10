Американка рассказала, как спорт помог ей победить онкологию

Американка Триша Тоттен из Хьюстона, штат Техас с 2017 года вела борьбу с раком молочной железы и смогла побороть недуг. По словам женщины, во многом это случилось благодаря её занятиям спортом и вере в себя. Её историю рассказало издание Metro.

– Когда началось лечение рака, мне пришлось скорректировать план тренировок, но я не бросила их. Это внесло огромный вклад в мое выживание, как физическое, так и психическое. Спортзал был одним из немногих мест, где я могла забыть о своём диагнозе, – рассказала она.

Она отмечает, что всё это время постоянно задавалась вопросом, как можно использовать ситуацию, чтобы изменить жизнь к лучшему. И со временем на смену страху пришла уверенность в том, что она сильнее онкологии. После этого, по её словам, процесс выздоровления заметно ускорился.

Вместе с занятиями спортом Тоттен продолжала посещать сеансы химиотерапии - в общей сложности 16 штук, а также 33 сеанса лучевой терапии. Ей пришлось частично удалить молочную железу, и пройти операцию по восстановлению формы груди. Она поделилась своей историей, чтобы поддержать других пациентов с онкологическими заболеваниями.