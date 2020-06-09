В Кировской области легковушка протаранила грузовик, четыре человека погибли

Четыре человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

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Как видно на представленных кадрах, в результате столкновения автомобиль "Хёндай Солярис" получил сильные повреждения, его правая сторона полностью деформирована, крыша была срезана спасателями для извлечения пострадавших. У большегруза повреждён только полуприцеп.

Как передаёт ТАСС, в общей сложности в обоих автомобилях находилось шесть человек, четверо из них погибли, один получил травмы. Детей среди них не было. В ликвидации последствий ДТП принимало участие 17 человек и шесть единиц техники.