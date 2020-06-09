НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

В Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим остаётся по всей России

Руководитель ведомства призвала беречь своё здоровье, пока нет "специального специфического средства защиты, такого как вакцина".

160

Фото © Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России, несмотря на снятие в субъектах различных мер, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в интервью "Комсомольской правде".

Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остаётся масочный режим, — отметила Попова.

Попова также призвала граждан страны заботиться о своём здоровье и соблюдать все рекомендации специалистов, пока нет "специального специфического средства защиты, такого как вакцина". Кроме того, она напомнила, что также необходимо носить перчатки и иметь средства для дезинфекции рук.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8595 человек, всего с начала эпидемии зарегистрировано 485 253 случая заболевания. За весь период выздоровело 242 397 пациентов, летальных исходов — 6142.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано более семи миллионов случаев инфицирования, почти 405 тысяч пациентов скончались.

Выбор редакции

Loading...