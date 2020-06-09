В Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим остаётся по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России, несмотря на снятие в субъектах различных мер, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в интервью "Комсомольской правде".

— Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остаётся масочный режим, — отметила Попова.

Попова также призвала граждан страны заботиться о своём здоровье и соблюдать все рекомендации специалистов, пока нет "специального специфического средства защиты, такого как вакцина". Кроме того, она напомнила, что также необходимо носить перчатки и иметь средства для дезинфекции рук.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8595 человек, всего с начала эпидемии зарегистрировано 485 253 случая заболевания. За весь период выздоровело 242 397 пациентов, летальных исходов — 6142.