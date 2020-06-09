Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило семь миллионов

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во всём мире превысило семь миллионов человек, более 400 тысяч скончались. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире было зафиксировано 108 918 новых случаев инфицирования и 3539 летальных исходов.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев CoViD-19 на планете составляет 7 039 918, умерло с начала пандемии 404 396 пациентов.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в США (3 366 251) и в Европе (2 303 361).