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Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило семь миллионов

По-прежнему на первом месте по количеству инфицированных идут США.

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Фото © Pixabay

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во всём мире превысило семь миллионов человек, более 400 тысяч скончались. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире было зафиксировано 108 918 новых случаев инфицирования и 3539 летальных исходов.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев CoViD-19 на планете составляет 7 039 918, умерло с начала пандемии 404 396 пациентов.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в США (3 366 251) и в Европе (2 303 361).

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8595 человек, всего с начала эпидемии зарегистрировано 485 253 случая заболевания. За весь период выздоровело 242 397 пациентов, летальных исходов — 6142.

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