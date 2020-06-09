Как спастись от жары: небанальные советы для тех, кто остался в мегаполисе

Наконец-то наступило настоящее лето, можно хотя бы на несколько дней отложить в сторону джинсы, надеть лёгкие вещи и насладиться солнцем. Но в такую жару очень важно не перегреться. Эксперты подсказали несколько простых советов, которые помогут пережить жаркую погоду, не сойти с ума и не заболеть.

Разуваемся

По раскалённому асфальту города ходить босиком не нужно. А вот по лужайкам — необходимо. На ступнях находятся точки, которые отвечают за внутренние органы. Чем чаще вы ходите босиком, тем активнее эти точки стимулируются, улучшается циркуляция крови, клетки обновляются, а общий тонус организма становится выше. Тренер по йоге Евгения Григорьева рекомендует освобождать ноги в парках и на пляже или хотя бы дома отказываться от носков и тапочек. Если разуться негде — сделайте себе массаж стоп, чтобы запустить процессы в организме, способствующие охлаждению и обновлению.

Добавляем витамины

Пить в жару нужно как можно больше. Но не сладкую газировку и не пакетированные соки, а воду. Фитотерапевт Ольга Галицкова рекомендует добавлять в воду лимон, апельсины или огурцы, чтобы напиток получился витаминным. Ещё можно пить зелёный чай, он способствует регуляции теплообмена.

А вот от чая с мёдом лучше отказаться. Этот напиток согревает изнутри и только усугубляет перегрев организма.

Таз с водой — в помощь

Профессор физиологии человека в Университете Портсмута Майк Типтон советует опустить руки в ведро или таз с холодной водой . У наших ладоней большая поверхность. Кровь поступает к ней, а за счёт холодной воды кровообращение замедляется, и мы можем почувствовать прохладу.

Для усиления эффекта можно умыться прохладной водой или принять душ, но не ледяной, а комнатной температуры.

Подключаем "точки"

Жара — это стресс для организма. Мозг не успевает перестроиться на новую погоду, поэтому ему не помешает помощь. Снять нервное напряжение помогают два "точечных" упражнения. Физиолог Павел Белоногов рекомендует самомассаж, который можно делать в любое время, как только начнёте уставать от жары или переутомляться.

В течение минуты нажимайте большим и указательным пальцами на мочки ушей. А после этого большим пальцем надавите в ямку под нижней губой над подбородком. За две минуты напряжение снимется, жара не будет вас угнетать.

Травки в помощь

Чай из мелиссы и розмарина прекрасно утоляет жажду и бодрит организм даже в жару. Залейте травки кипятком, добавьте дольку лимона и остудите. За ночь напиток настоится и будет спасать вас, по словам Ольги Галицковой, в течение дня.

В жару важно не попадать под прямые солнечные лучи, избегать душных помещений, но при этом постараться не застудиться под кондиционером. Лучше провести жаркие дни ближе к водоёму, но если такой возможности нет, то носите с собой бутылку пресной воды, а голову прикрывайте светлым головным убором.