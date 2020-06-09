Число выздоровевших от коронавируса военнослужащих в ВС РФ превысило 4,5 тысячи человек

Число выздоровевших после коронавирусной инфекции военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации составляет 4532 человека. А за минувшие сутки от штамма поправилось 77 лиц. Об этом сообщает Минобороны России в информационном бюллетене.

— Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4532 человек, — говорится в сообщении, при этом подчёркивается, что всего за период пандемии в России выздоровело 474 гражданских сотрудника.

По состоянию на 9 июня CoViD-19 среди военных продолжает болеть 1502 человека. Из них 382 случая заражения зарегистрировано в вузах Минобороны (курсанты и слушатели), 299 случаев — среди гражданского персонала.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ проходят лечение 474 военных и гражданских лиц.

Кроме того, в ведомстве рассказали о мерах по противодействию CoViD-19 при подготовке и проведении Парада Победы 24 июня. В частности, для этого были разработаны специальные рекомендации, обязательные для выполнения всеми должностными лицами и военнослужащими.

— К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к CoViD-19 и без признаков инфекционных заболеваний, — говорится в сообщении.

Перед зачислением в состав участников парада все военные в обязательном порядке пройдут тестирование на коронавирус и только после отрицательных результатов они будут допущены к репетиции парада и самому мероприятию.