Власти Буэнос-Айреса просят помощи в борьбе с коронавирусом у России

Власти столицы Аргентины Буэнос-Айреса обратились к России, а также к другим государствам за помощью в обеспечении необходимыми защитными средствами для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Дипломат отметил, что к нему напрямую обратился мэр аргентинской столицы Орасио Ларрета с просьбой оказать поддержку в поставках защитных медицинских материалов. Кроме того, для борьбы с CoViD-19 они заявили, что нуждаются в средствах защиты для медиков, тестах и аппаратах ИВЛ. По словам Феоктистова, данное обращение уже направлено российским властям, сейчас оно на рассмотрении.

Посол также рассказал, что строгие меры, введённые в Аргентине в связи с пандемией, могут помешать россиянам, которые в данный момент находятся в этой стране, принять участие в голосовании по поправкам в конституцию РФ.

— Если эта поездка в посольство не будет нарушать ограничений, которые введены в Буэнос-Айресе, а здесь они одни из самых жестких, то тогда граждане смогут проголосовать. Если это будет нарушением, то тогда, конечно же, они не смогут проголосовать, — отметил Феоктистов.