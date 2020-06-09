Песков: Низкая статистика смертности от коронавируса в РФ - это заслуга российских медиков

Российская система здравоохранения хорошо себя проявила в период мировой пандемии коронавируса и смогла спасти жизни многих россиян, а высокие показатели статистики заболевших является результатом масштабного тестирования жителей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN.

– Наша страна использует максимально возможное количество тестов на коронавирус. И чем больше вы тестируете, тем больше вы обнаруживаете, – сказал он.

Отвечая на вопрос, что пошло не так в попытках России "сдержать" инфекцию, Песков отметил, что "ничего не пошло не так, кроме самого коронавируса". Однако российская система здравоохранения смогла сдержать удар, что легко увидеть в значительно более низкой статистике смертности.

– Вы когда-нибудь думали о том, что система здравоохранения в России оказалась более эффективной. Она даёт возможность большему количеству людей остаться в живых, – указал Песков.

Он также подчеркнул, что коронавирус поставил не только перед Россией, но и перед всем миром глобальный вопрос - как преодолевать подобные кризисы в будущем. И что всем в скором времени всем "придется сесть и подумать об уроках этой пандемии".