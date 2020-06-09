В Воронеже участковый сбил трёх человек на тротуаре, один погиб – видео

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В Воронеже на Ленинском проспекте сотрудник полиции на личном автомобиле вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов. Видеозапись произошедшего была опубликована в соцсетях.

В областном главке МВД данную информацию подтвердили, за рулём автомобиля был 24-летний участковый одного из отделов. В настоящий момент полицейские устанавливают причину случившегося, известно, что состояние опьянения у сотрудника полиции не выявлено. Основная версия случившегося — потеря управления, среди возможных версий — техническая неисправность транспортного средства, а также уход от столкновения с другим авто.

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По данным региональных СМИ, один из пешеходов, 42-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте, две женщины 71 и 42 лет госпитализированы с тяжёлыми травмами. В настоящее время по факту случившегося начата проверка, если вина сотрудника полиции подтвердится, он будет уволен из органов и понесёт наказание в соответствии с законом.