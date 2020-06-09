В Австрии осудили военного полковника за шпионаж в пользу России

В Земельном суде Зальцбурга присяжные признали виновным 71-летнего полковника австрийской армии в отставке в разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб Австрии и в пользу России. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что суд принял решение приговорить военного к трём годам лишения свободы.

Однако, как сообщил адвокат полковника, осуждённому зачли срок пребывания в СИЗО и уже выпустили на волю.

Отмечается, что защита полковника не будет обжаловать приговор, а прокуратура ещё не выступила с заявлением по данному решению.

Прокуратура Зальцбурга 8 ноября 2019 года предъявила отставному полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведдеятельностью на протяжении минимум 25 лет, работал на тайную службу разведки в ущерб Австрии.