В одном из СИЗО Ульяновской области задержанные устроили протест

В СИЗО, которое расположено в Ульяновской области, заключённые решили устроить акцию протеста после того, как сотрудники изолятора применили физическую силу в отношении одного из обвиняемых. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Отмечается, что 9 июня в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Ульяновской области один из обвиняемых в категорической форме решил отказаться проследовать в камеру содержания. После чего ему было сделано предупреждение об ответственности за отказ выполнения законных требований сотрудников учреждения. Но и после этого заключённый ответил отказом.

В соответствии с федеральным законодательством к нему был применён загиб руки за спину. Позже он был осмотрен медицинскими работниками.

Уточняется, что другие подозреваемые и обвиняемые, которые находились в соседних камерах, услышали шум из коридора. После этого они в знак протеста с действиями сотрудников СИЗО начали кричать и портить имущество.