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Американские военные чуть не отправили гиперзвуковую ракету в свободный полёт

Причины данного инцидента сейчас выясняются.

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Фото © ТАСС / Zuma / Angelita M. Lawrence

Американские военные во время испытаний едва не отправили новую гиперзвуковую ракету в свободный полёт, но её удалось вовремя уничтожить. Об этом сообщает издание Aviation Week.

Предполагается, что ракета случайно отделилась от самолёта-носителя B-52 во время лётного испытания, согласно источникам, знакомым с оценкой. Причины происшествия, которое, как полагают, было связано с самолётом из 419-й лётно-испытательной эскадрильи с базы Эдвардс в Калифорнии, сейчас расследуются, — об этом говорится в материале издания.

Aviation Week уточняет, что данный инцидент мог произойти во время испытательных полётов над сухопутным, а не Тихоокеанским полигоном. Например, в районе высокоточного ударного полигона Эдвардс или близлежащего испытательного полигона ВВС в Чайна-Лейке.

Сообщается, что данная реактивная ракета является разработкой в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и ВВС США. В рамках программы, известной как HAWC, создаётся гиперзвуковая ракета воздушного базирования. Уточняется, что эта программа отстаёт от плана на несколько месяцев.

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