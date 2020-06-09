Американские военные чуть не отправили гиперзвуковую ракету в свободный полёт

Американские военные во время испытаний едва не отправили новую гиперзвуковую ракету в свободный полёт, но её удалось вовремя уничтожить. Об этом сообщает издание Aviation Week.

— Предполагается, что ракета случайно отделилась от самолёта-носителя B-52 во время лётного испытания, согласно источникам, знакомым с оценкой. Причины происшествия, которое, как полагают, было связано с самолётом из 419-й лётно-испытательной эскадрильи с базы Эдвардс в Калифорнии, сейчас расследуются, — об этом говорится в материале издания.

Aviation Week уточняет, что данный инцидент мог произойти во время испытательных полётов над сухопутным, а не Тихоокеанским полигоном. Например, в районе высокоточного ударного полигона Эдвардс или близлежащего испытательного полигона ВВС в Чайна-Лейке.