Применила приёмы рукопашного боя. В Петербурге сотрудница СИЗО задержала грабителя

В Санкт-Петербурге сотрудница следственного изолятора задержала преступника, применив приёмы рукопашного боя. Девушку намерены поощрить, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Инцидент произошёл вечером 8 июня, когда Алина Сабурова возвращалась домой с подругой. Она увидела, как в лесополосе неизвестный избивает женщину. Сотрудница СИЗО обезвредила злоумышленника, однако нападавшему удалось сбежать. На место инцидента девушки сразу же вызвали сотрудников полиции.

Вскоре Сабурова вновь увидела подозреваемого: молодой человек делал вид, что занимается спортом. Она стала фотографировать его. Нападавший повёл себя агрессивно, выхватил у девушки телефон и попытался скрыться.

— Алина Сабурова догнала его, ей пришлось снова применить приёмы рукопашного боя, после чего преступник оказался обездвиженным. Девушка дождалась прибывший наряд сотрудников полиции и передала им злоумышленника, — рассказали в пресс-службе.

В отношении ранее судимого 28-летнего уроженца Удмуртии возбудили уголовное дело о покушении на грабёж.