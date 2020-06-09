Пьяный экс-советник мэра Харькова устроил тройное ДТП, есть пострадавшие

На проспекте Победы в Харькове вечером 8 июня столкнулись три автомобиля, в результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

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— 61-летний водитель автомобиля Mercedes C63 AMG проигнорировал остановку и допустил столкновение с автомобилями Chevrolet Nubira и Mercedes E220, которые стояли впереди на красном сигнале светофора, — отметили в ведомстве.

В результате происшествия пострадали 53-летний водитель и пассажиры 22 и 23 лет, ехавшие в "шевроле", а также 16-летняя пассажирка "мерседеса E220". Виновник ДТП отказался проходить проверку на наличие алкоголя в крови.

По данным издания "Страна.ua", виновником аварии оказался бывший советник мэра Харькова Юрий Санин. После аварии он закрылся в своей машине.