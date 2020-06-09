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Полуфинал Кубка России "Зенит" — "Спартак" пройдёт в Санкт-Петербурге. Федун негодует

Многие эксперты и фанаты также солидарны с мнением владельца красно-белых.

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Фото © Zuma / TASS / Anatoliy Medved

РФС принял решение провести матч 1/2 финала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге.

РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон 2019/20 была допущена техническая ошибка, — говорится в заявлении организации. — При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона 2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе. Так было в игре "Химки" — "Торпедо". Таким образом, полуфинал между "Зенитом" и "Спартаком" пройдёт в Санкт-Петербурге.

Данное решение не понравилось владельцу "Спартака" Леониду Федуну.

Положение существует, и менять правила по ходу, на мой взгляд, это абсолютно неправильно. Я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось, — сказал Федун "Спорт-Экспрессу".Понятно, что "Зенит" — тяжеловес в футболе, поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо!

На такие громкие слова уже отреагировал глава РФС Александр Дюков.

Мы знаем Федуна как эмоционального человека, переживающего за "Спартак". Но вы же прекрасно понимаете, что решения не продавливаются в пользу "Зенита". Если бы это было так, то чемпионат был бы завершён, а на грудь футболистов "Зенита" были бы повешены золотые медали, — сказал Дюков "Чемпионату". — Данный комментарий Федуна — на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь.

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