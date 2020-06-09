Полуфинал Кубка России "Зенит" — "Спартак" пройдёт в Санкт-Петербурге. Федун негодует

РФС принял решение провести матч 1/2 финала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге.

— РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон 2019/20 была допущена техническая ошибка, — говорится в заявлении организации. — При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона 2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе. Так было в игре "Химки" — "Торпедо". Таким образом, полуфинал между "Зенитом" и "Спартаком" пройдёт в Санкт-Петербурге.

Так было в игре «Химки» – «Торпедо». Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге. — РФС (@rfsruofficial) June 9, 2020

Данное решение не понравилось владельцу "Спартака" Леониду Федуну.

— Положение существует, и менять правила по ходу, на мой взгляд, это абсолютно неправильно. Я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось, — сказал Федун "Спорт-Экспрессу". — Понятно, что "Зенит" — тяжеловес в футболе, поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо!

На такие громкие слова уже отреагировал глава РФС Александр Дюков.