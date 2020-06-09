Четвёртое пришествие Вагнера. Увидим ли мы бразильский карнавал на футбольных полях России

Уже совсем скоро российский футбол выйдет из длительного карантина. А пока болельщики в предвкушении футбольных сражений размышляют о заключительной части чемпионата, СМИ облетела новость, что один из самых техничных и забивных зарубежных форвардов, когда-либо выступавших в России, — бразильский нападающий Вагнер Лав — покидает клуб "Коринтианс" и возвращается в ЦСКА. И это будет уже четвёртый его приход в армейскую команду.

Если вы спросите болельщиков ЦСКА, кто их любимый игрок за последние, так скажем, лет 15, то в большинстве случаев вы услышите в ответ имя Вагнер Лав или просто Ваня, как его по-свойски называют фанаты красно-синих. Этот бразильский парень, впервые пополнивший ряды ЦСКА в далёком 2004 году, своей игрой оставил ярчайший след на футбольных полях страны и Европы. Вагнера обожают болельщики (и не только армейского клуба), Евгений Гинер называет его сыном, а тот, в свою очередь, обращается к президенту ЦСКА не иначе как папа.

Вагнер — это часть истории нашей команды. Он очень много сделал для клуба. Я очень люблю и уважаю Вагнера. Всегда относился к нему, как к своей семье, своим детям. Евгений Гинер Президент ПФК ЦСКА

То, что игроков такого уровня в России ещё не было, стало понятно с первого матча бразильца за ЦСКА против "Нефтчи" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. И дело даже не в забитом голе, который Вагнер эффектно положил ударом из-за штрафной, сделав счёт 2:0, а в том, как этот темнокожий парень работал с мячом, как двигался и как у него всё легко получалось на поле.

В общей сложности Вагнер провёл в России восемь лет. Трижды форвард помог ЦСКА выиграть чемпионат России, шесть раз поднимал вместе с армейцами кубок страны, а также в составе красно-синих стал обладателем Кубка УЕФА. За 259 проведённых матчей в футболке московского клуба бразилец наколотил 124 мяча и отдал 53 голевые передачи.

Конечно же, за это время через ЦСКА прошло множество футболистов. Некоторые из них, такие как Ивица Олич, Даниэл Карвальо, Сейду Думбия, Милош Красич, Зоран Тошич, стали настоящими звёздами, но до уровня Вагнера никто из них так и не дотянулся. Понятно, что на поле у всех были свои задачи, которые нужно выполнять, но Вагнер, если был заряжен на борьбу, всегда выделялся на фоне других игроков команды.

Новость о возвращении Вагнера большинство футбольных болельщиков нашей страны восприняли с оптимизмом, успев за время отсутствия нападающего соскучиться не только по голам и дримблингу мастера, но и по его фирменным бразильским косичкам, которые Лав заплетал в цвета армейского клуба. Однако с годами Ваня решил поменять свой стиль и теперь сверкает на поле начисто бритой головой, что, кстати, не мешает ему также здорово делать свою работу.

Конечно же, не все любители футбола верят в удачное возвращение армейской легенды, и этому есть логическое объяснение. Главная причина сомнений — возраст. Бразильцу вот-вот стукнет 36 лет, а в таком возрасте далеко не всем футболистам удаётся показывать ту игру, которую они демонстрировали ещё пять-восемь лет назад. Но в случае с Вагнером возраст не самое главное. Главное — с какой мотивацией он едет в Россию, ведь, как заверяет агент футболиста Геральдо Перейра, с физической формой у нападающего всё в порядке.

Проблема Вагнера в том, что он может банально заскучать в России. По Бразилии, пляжу, солнцу и другим радостям жизни, без которых бразильцам сложно обойтись. В те моменты, когда это случалось, вместо забивного нападающего на поле была заметна лишь его тень. Такое происходило с форвардом не один раз. Именно по этой причине Лав просил Гинера отпустить его на родину, чтобы перезагрузиться и наполнить свой организм до краёв витамином D. Но если Вагнер пребывал в отличном настроении и всеми мыслями был в игре, то остановить техничного нападающего защитникам было довольно сложно. Зачастую это было сделать просто нереально.

Сейчас нам остаётся только ждать официального объявления о заключении контракта форварда с армейцами, который, по информации некоторых инсайдеров, должен был быть подписан ещё вчера. Вместо этого в информационном пространстве появилась новость, что новые боссы ЦСКА (ВЭБ) не горят желанием подписывать соглашение с немолодым нападающим и платить ему годовой оклад в районе 800 тысяч долларов, однако вскоре эта информация была опровергнута пресс-службой компании.

Подобные разговоры не более чем фантазии. Как мы ранее заявляли, спортивная составляющая управления клубом остаётся за Евгением Гинером и его командой. Поэтому рекомендуем дождаться официального решения менеджмента ПФК ЦСКА. Пресс-служба ВЭБ