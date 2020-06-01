Война миров. Рэпер L'One разнёс "Локо", а Сёмин отомстил руководству

Скандалы вокруг "Локомотива", а точнее увольнение главного тренера Юрия Сёмина, продолжаются. 31 мая у Палыча истёк контракт с железнодорожниками. О непродлении трудового соглашения стало известно ещё раньше, 14 мая. И то, в какой форме это было объявлено (и главное, по какой причине), вызвало волну негодований среди фанатов. Болельщики "обвалили" весь Интернет, а некоторые даже устроили одиночные пикеты у стадиона.

В последний рабочий день Сёмина в "Локо" в соцсетях клуба было опубликовано огромное количество постов прощания с легендой.

Скриншот © Instagram / fclokomotiv

Такую активность пресс-службы клуба оценили не все. Известный рэпер Леван Горозия (L'One), который давно болеет за красно-зелёных у себя в "Твиттере", сообщил, что отписывается от страницы клуба.

— Отписался от лицемеров, — сообщил бывший подопечный Тимати.

Отписался от лицемеров @fclokomotiv — Леван Горозия (@L_One_Mars) May 31, 2020

И как бы это ни было удивительно, но его примеру последовали и другие фанаты. Они писали ему в комментариях: "Браво! Я это сделал ещё 14 мая", "Верное решение", "Правильно", "Аналогично! Надеялся, что хоть сегодня смогут из себя выдавить вменяемость, а нет, всё по-прежнему".

В комментарии даже вступил бывший президент клуба Илья Геркус.

— Звучит как первая строчка нового трека, — так высказался Геркус.

Но на этом действия рэпера не закончились. Он решил публично обвинить в такой активности директора клуба по связям с общественностью Кирилла Брейдо.

— Я подразумеваю лицемерную дирекцию и пиар-отдел. Сил и эмоций читать и видеть, во что они превращают клуб, больше нет, — пояснил он.

Кирилл Брейдо не смог промолчать и в "Инстаграме" прокомментировал реакцию известного болельщика.

— Негативные эмоции от случившегося логичны, понятны и объяснимы. Но неумение понимать и разделять, при этом позволяя себе оскорблять, поражает. Болельщикам всем тяжело, а медиакоманде, состоящей из болельщиков клуба, видимо, насрать? Или, может, всё же ещё сложнее? — в жёсткой форме ответил представитель клуба. — 14 мая не было возможности достойно поблагодарить Палыча — предатели и мрази. На сегодня подготовили около 220 постов благодарности — лицемеры и ублюдки. Уж определиться бы, Леван, а пресс-служба ли лицемерна в оценке этой ситуации?

Скриншот © Instagram / l_one_mars

— Главный пиарщик клуба кипит, потому что ситуация выходит из-под контроля. А это ещё РПЛ не вернулась, и Николич с карантина не вышел, а рейтинги падают, а люди уходят. Но мы же ничтожные 3%, которые ничего не решают. Что же ты переживаешь? — ответил Леван Кириллу.

Позицию рэпера, как и реакцию болельщиков, можно понять. Из клуба уходит тренер, чьё имя связано с главными триумфами и победами команды. Но и сам Сёмин неоднозначно повёл себя в такой ситуации. Как только закончилось 31 мая, последний рабочий день Сёмина, "Спорт-Экспресс" в 00:00 опубликовал его огромное интервью , в котором Палыч просто разнёс руководство "Локо". Конфликт двух сторон был открытым и до этого, но теперь, кажется, перешёл все границы. Мы приведём лишь несколько цитат из этого интервью.

Причина же расставания руководителей "Локомотива" со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определённых моментах им мешаю. Подчёркиваю: не клубу, а лично им. Что касается сроков — ясно, что с Николичем договорились раньше, чем об этом было объявлено. Все внутри клуба об этом прекрасно знали. Менять эту ситуацию руководство "Локомотива" не стало. Почему — спрашивайте у Анатолия Мещерякова Юрий Сёмин

Сёмин также считает, что руководство клуба пыталось мешать ему.

— Но самое большое спасибо — Кикнадзе и Мещерякову. Они во мне разбудили зверя! Они делали всё, чтобы мы не заняли более высокое место и чтобы команда не становилась сильнее. Их деятельность стала моей самой большой мотивацией, — заявил Сёмин.

Уже бывший наставник "Локо" даже призвал Кикнадзе и Мещерякова уйти вместе с ним.

— Если руководители клуба считают, что я какие-то задачи не выполнил, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти всем вместе. И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность, — пояснил Сёмин.

Конечно, Сёмин находится в таком статусе, когда может открыто говорить о разногласиях и критиковать руководство, но очевидно, что многое в этом интервью было сказано на эмоциях. Возможно, стоило где-то промолчать или мягче высказаться. Палыч же был слишком эмоционален. Но именно этими эмоциями он и прославился. И именно они помогли ему стать тем, кем он является сейчас.