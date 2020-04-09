Ягудин влип в очередной скандал из-за оскорбления ЛГБТ. Пришлось извиняться

Прославленный российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин снова на первых полосах. Легендарный спортсмен во время изоляции стал чаще радовать поклонников безобидным творчеством, однако на этот раз он явно позволил себе лишнего. А началось всё... с Гарри Поттера!

Вернее — с автора романа о юном волшебнике. Джоан Роулинг в своём аккаунте в "Твиттере" сделала репост публикации с заголовком "Мнение: после CoViD-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют". И подписала его так: "Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?"

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Другими словами, самая высокооплачиваемая писательница мира открытым текстом выразила пренебрежение к ЛГБТ-сообществу, унижая достоинство его представителей. Естественно, на неё тут же накинулись и обвинили в трансофобии. На сторону уязвлённых меньшинств встал американский фигурист Адам Риппон, который является открытым геем (Лайф совсем недавно рассказывал о Риппоне и других фигуристах, сделавших каминг-аут).

Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам, а Джоан Роулинг посоветовал своё мнение, мягко говоря, засунуть куда подальше.

Здесь не выдержал уже Ягудин, причём своё отношение к ситуации он выразил гораздо более грубым способом, чем автор "Гарри Поттера". Если называть вещи своими именами, олимпийский чемпион открыто пожелал смерти представителям ЛГБТ, что в обществе, конечно, непростительно, а учитывая напряжённую обстановку в мире — и попросту опасно.

Ну что сказать? Ужасно, противно, надоело! Я не против, но без нашего участия! Есть коронавирус, и есть вы, а это одно и то же! Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли! Алексей Ягудин

Фото © Instagram / alexei.yagudin

Естественно, Ягудин мгновенно нарвался на критику поклонников и вскоре под давлением общественности пост удалил. А затем решил извиниться и объяснить свою позицию. По словам фигуриста, он не против представителей сексуальных меньшинств, но не приемлет пропаганды.

— Вчера в моём инстаграме был сделан очень глупый пост, за который мне крайне неудобно. В Интернете я прочитал новость о том, что известный американский фигурист пожертвовал 1000 долларов фонду помощи чёрным транссексуалам. Сама по себе новость, согласитесь, немного странная, и на эмоциях я позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за свои слова. Ошибки действительно надо признавать.

Я и вчера никому не желал ничего плохого, тем более смерти. Просто, наверное, злился на ситуацию, а ситуация такова: я живу в этом мире, мои дочки растут в этом мире, в котором создаются фонды помощи чёрным транссексуалам. Что это вообще такое? В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. Что такое вообще фонд помощи чёрным транссексуалам? При чём тут вообще цвет кожи? И о какой помощи идёт речь, если они сами, как говорится, выбрали эту дорогу?

Я не против ни геев, ни трансов, ни лесбиянок. Среди моих друзей и знакомых огромное количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я не против (них). Я против пропаганды. Общественности не нужна информация о том, кто с кем спит. Эта информация не нужна моим дочкам.

— Всё, что я сейчас сказал, не оправдывает мой вчерашний поступок, я публичный человек и должен следить за тем, что говорю и выкладываю в социальные сети. Ещё раз прошу прощения за резкие вчерашние слова. Желаю всем любви, здоровья. Берегите своих детей, — заявил Ягудин в видеообращении.

Олимпийский чемпион уже не в первый раз выражает свои эмоции в достаточно откровенной для публичного человека форме. В декабре 2019 года, когда в фигурном катании грянул гром на фоне ухода из спорта Алины Загитовой, Ягудин бросился защищать от нападок своего бывшего тренера Татьяну Тарасову вот такими словами: "Нужно ценить легенд, а не заниматься глупостями. Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Тарасова для меня навсегда! Остальные — сосать!" Концовку этого пассажа тоже пришлось подчищать.

Однако есть вещи, в которых искренность Алексея явно идёт ему на пользу. Например, в юмористических роликах, которыми он всё чаще стал радовать фанатов. Здесь он, например, с иронией повторяет свою легендарную олимпийскую программу на роликовых коньках.

А буквально накануне накрасил губы и перевоплотился в типичную кассиршу супермаркета, ошеломив подписчиков своим актёрским талантом.

Однако и тут его постигла локальная неудача. Ведь на поприще юмора больше признания получил его вечный заклятый друг Евгений Плющенко, милое видео которого разместило одно из самых популярных профильных сообществ в "Инстаграме".