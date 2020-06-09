Forbes назвал лучший российский банк

Самым удобным российским банком по версии американского журнала Forbes стал "Райффайзенбанк". Вторую строчку рейтинга занял Московский кредитный банк, а замыкает тройку лидеров России "Альфа-банк".

Стоит отметить, что в список лучших финансовых организаций РФ по предпочтениям клиентов, также попали "Тинькофф Банк", "Ак Барс", "Авангард", "Почта Банк", "Открытие" и другие банки. Всего в рейтинге оказались 15 организаций.

Из списка в этом году, однако, выбыли четыре крупнейших российских государственных банка — Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк" и Россельхозбанк.