"Не знаю, как сказать". Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, что мать до сих пор не знает о трагедии

Видео © ГУ МВД РФ по г. Москве
Брат 57-летнего Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, Валерий рассказал, что 86-летняя мать мужчины до сих пор не знает о трагедии. Видео распространила пресс-служба столичного главка МВД.
— Не знаю, как ей сказать... По большому счёту без разницы — артист или не артист. Самое главное, что он был пьян. Вот это больше всего шокирует. Он такой же гражданин, почему ему должны делать исключение, — сказал Валерий.
Мужчина до сих пор не может поверить в смерть брата. По его словам, вместе с Сергеем они росли и работали.
Напомним, накануне поздно вечером в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. По словам очевидцев, в момент происшествия актёр был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Пострадавший в результате аварии водитель фургона 57-летний Сергей Захаров скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. СМИ сообщали, что в крови Ефремова нашли наркотики. Нарколог рассказал Лайфу, что с "коктейлем" в крови актёра не стоило даже приближаться к автомобилю. Суд отправил артиста под домашний арест.
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