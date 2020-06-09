"Не знаю, как сказать". Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, что мать до сих пор не знает о трагедии

Видео © ГУ МВД РФ по г. Москве

Брат 57-летнего Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, Валерий рассказал, что 86-летняя мать мужчины до сих пор не знает о трагедии. Видео распространила пресс-служба столичного главка МВД.

— Не знаю, как ей сказать... По большому счёту без разницы — артист или не артист. Самое главное, что он был пьян. Вот это больше всего шокирует. Он такой же гражданин, почему ему должны делать исключение, — сказал Валерий.

Мужчина до сих пор не может поверить в смерть брата. По его словам, вместе с Сергеем они росли и работали.