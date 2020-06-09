В мэрии Москвы рассказали об открытии столичных ресторанов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что у столичных властей нет оснований полагать, что пятая часть ресторанов города не откроется после снятия мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам заммэра, если и какая-то часть заведений не откроется, то это всё равно будет намного меньше тех цифр, которые ранее фигурировали в СМИ.

— Если говорить про летние веранды, то у нас разрешения выданы всем владельцам ресторанов, которые с 1-го числа начали монтаж своих летних веранд, поэтому говорить о том, что значимая доля летних веранд не откроется, есть прогнозы, которые мы читаем из СМИ, я считаю, что это преждевременно, подождать нужно пару недель, и мы увидим результат, — отметил Ефимов.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня отменяется пропускной режим и график прогулок. Теперь все жители столицы, в том числе старше 65 лет и те граждане, у которых есть хронические заболевания, смогут беспрепятственно выходить на улицу, ездить по делам и находиться в общественных местах. Также с 9 июня заработают парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и многие другие службы.

А с 16-го числа откроются для посетителей библиотеки, летние веранды, музеи, выставочные залы и зоопарки (посещать их можно будет по электронным билетам), риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Уже с 23 июня разрешается открывать стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи, детсады, учреждения соцзащиты. Можно будет использовать лавочки, детские и спортплощадки.