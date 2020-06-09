Против участкового из Воронежа возбуждено уголовное дело за смертельное ДТП с пешеходами

В отношении сотрудника полиции из Воронежа, который вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении.

По данным следователей, в 19:20 (совпадает с мск) на пересечении Ленинского проспекта с улицей Зои Космодемьянской полицейский на личном автомобиле не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил троих человек. Один из пешеходов, 42-летний мужчина, погиб на месте, две женщины (71 и 42 лет) госпитализированы с тяжёлыми травмами.

Признаков алкогольного опьянения у виновника ДТП не выявлено, образцы крови взяли для более точного анализа. Автомобиль был изъят, назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертиза. Ведётся опрос свидетелей для установления всех обстоятельств. Дело находится на контроле руководителя регионального СУ СКР.