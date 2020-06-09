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В Хьюстоне 9 июня объявлено Днём афроамериканца Джорджа Флойда

Этот город является родиной мужчины, из-за которого в США вспыхнули массовые беспорядки.

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Фото © ТАСС / Zuma

Мэр города Хьюстон (штат Техас) Сильвестр Тёрнер сообщил, что принял решение объявить 9 июня Днём погибшего от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Мы чествуем Джорджа Флойда не за то, что он был идеальным человеком, а за то, что теперь мы все можем дышать свободно, — заявил Тёрнер.

По его словам, имя погибшего афроамериканца теперь знают во всём мире. Тёрнер также добавил, что им был подписан указ, который запрещает местной полиции применять удушающий приём, а также "исчерпывать всевозможные средства до применения огнестрельного оружия" во время массовых акций.

Напомним, город Хьюстон был родиной 46-летнего Джорджа Флойда.

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