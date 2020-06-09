В Хьюстоне 9 июня объявлено Днём афроамериканца Джорджа Флойда

Мэр города Хьюстон (штат Техас) Сильвестр Тёрнер сообщил, что принял решение объявить 9 июня Днём погибшего от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

— Мы чествуем Джорджа Флойда не за то, что он был идеальным человеком, а за то, что теперь мы все можем дышать свободно, — заявил Тёрнер.

По его словам, имя погибшего афроамериканца теперь знают во всём мире. Тёрнер также добавил, что им был подписан указ, который запрещает местной полиции применять удушающий приём, а также "исчерпывать всевозможные средства до применения огнестрельного оружия" во время массовых акций.