Командование штаба ВВС США впервые возглавил афроамериканец

Начальником штаба ВВС США впервые в истории был назначен афроамериканец. Кандидатуру генерала Чарльза Брауна единогласно утвердил сенат. Об этом сообщает Defensenews.

Отмечается, что он был одним из четырёх кандидатов на новую должность. Его ещё 2 марта президент США Дональд Трамп назначил его на пост командующего Тихоокеанскими ВВС. Браун стал 22-м начальником штаба, это самая старшая должность в воздушных силах страны, заняв которую он также войдёт в состав Объединенного комитета начальников штабов национальных вооружённых сил - аналог россйиского

В начале июня Браун выступил в сети с эмоциональным обращением к американцам, в котором рассказал о сложностях, которые испытал в своей карьере. По его словам, белые сослуживцы его недолюбливали как единственного темнокожего офицера в соединении, а темнокожие в свою очередь считали его "недостаточно чёрным" и тоже не проявляли особой симпатии. До назначения командующим Тихоокеанскими ВВС он возглавлял Центральное командование.