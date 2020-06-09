В США построят ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Президент США Дональд Трамп поручил разработать программу создания флота ледоколов для Арктики и Антарктики.
— Соединенные Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота (для обеспечения) полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике, — говорится в меморандуме американского лидера, который он направил членам администрации.
Трамп также поручил министру внутренней безопасности совместно с комендантом Береговой охраны США, главой Пентагона и министром энергетики изучить выгоды и риски полярного ледокольного фронта. Кроме того, предполагается строительство судов среднего класса, но их число не уточняется.
Также американский лидер распорядился проработать вопрос аренды ледоколов у партнёров на ближайшие годы, пока страна строит собственный флот. Ответственными за исполнение поручения являются госсекретарь и министр внутренней безопасности США. Уточняется, что лизинг планируется на 2022 — 2029 финансовые годы в зависимости от сокращения возможностей единственного американского ледокола тяжёлого класса Polar Star.