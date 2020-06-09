Завела любовника-иностранца. В Таиланде нашли тело украинской журналистки, пропавшей в конце мая

В канаве на тайском острове Самуй работник отеля нашёл разложившееся тело украинки Ольги Фроловой, пропавшей 25 мая. Мужчина учуял неприятный запах во время похода за грибами, а вскоре увидел в воде нечто похожее на человеческую ногу.

Он вернулся домой и рассказал о страшной находке жене и друзьям. Спустя два дня, 7 июня, компания вместе отправилась к канаве, чтобы "рассмотреть место получше". Убедившись, что перед ними труп, приятели обратились в полицию, передаёт Bangkok Post.

Правоохранители считают, что Ольгу могли убить. В Таиланде женщина жила с супругом Дмитрием и 12-летним сыном. В прошлом году журналистка с Украины встретила новую любовь, а весной 2020 года собрала вещи и ушла от мужа к бойфренду-иностранцу.

Заявление об исчезновении Фроловой в полицию подал её супруг, так как женщина, оставив ему сына на несколько дней, перестала выходить на связь.

— На теле уже не различимы были татуировки и лицо неузнаваемо. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля, — написал Дмитрий Фролов в посте в социальной сети "Фейсбук".