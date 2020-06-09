Ветерану, которого оскорбил Навальный, стало плохо от высказываний блогера

Родственники ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, которого Алексей Навальный назвал продажным холуём и позором страны, скрывали от 93-летнего пенсионера высказывания блогера. Однако мужчина случайно узнал об этом и ему стало плохо, сообщил внук фронтовика Игорь Колесников.

— Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз "ишемическая болезнь сердца на нервной почве". Что же такое происходит? Навальный принародно оскорбляет героя-фронтовика, да ещё и в год юбилея Победы! И за это он не несёт никакой ответственности? — написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".

Колесников заявил, что их семья будет добиваться справедливости в этом вопросе. Он также уверил дедушку, что будет "защищать его честь".