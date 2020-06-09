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Ветерану, которого оскорбил Навальный, стало плохо от высказываний блогера

Родственники некоторое время скрывали от пенсионера эту информацию.

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Родственники ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, которого Алексей Навальный назвал продажным холуём и позором страны, скрывали от 93-летнего пенсионера высказывания блогера. Однако мужчина случайно узнал об этом и ему стало плохо, сообщил внук фронтовика Игорь Колесников.

Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз "ишемическая болезнь сердца на нервной почве". Что же такое происходит? Навальный принародно оскорбляет героя-фронтовика, да ещё и в год юбилея Победы! И за это он не несёт никакой ответственности? — написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".

Колесников заявил, что их семья будет добиваться справедливости в этом вопросе. Он также уверил дедушку, что будет "защищать его честь".

Напомним, блогер в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Сергеевичем Артёменко и назвал его продажным холуём и позором страны. Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он просит Прокуратуру Москвы и главу СКР Александра Бастрыкина проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее сразу несколько ветеранов Великой Отечественной войны записали Навальному видеоответ на оскорбления.

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