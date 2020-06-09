"Было 20 часов на подготовку". Лайф узнал, что изменилось в столичных парикмахерских после открытия

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С 9 июня в Москве возобновили работу парикмахерские после долгой паузы, вызванной распространением коронавирусной инфекции. Лайф узнал, с какими эмоциями сотрудники и владельцы заведений вернулись на свои места, а также что изменилось в салонах.

— Я счастлива видеть своих ребят! Я счастлива видеть своих клиентов! Мы встречаемся, как фронтовые друзья: "А! Вы живы? Вы открылись?" — отметила владелица и директор дома красоты "Эфи" Светлана Миргородская.

Изменения становятся заметны с самого порога. На входе всех клиентов встречает сотрудник охраны, который измеряет температуру, а затем записывает некоторые данные клиента в специальный журнал. После этого гостю выдают перчатки и маску.

Не обошли стороной требования Роспотребнадзора и сотрудников заведений. Так, всем мастерам выдаются одноразовые костюмы, маски, защитные экраны, перчатки. При этом костюмы должны меняться каждые три часа. Появились в заведениях и рециркуляторы, которые прогоняют каждый час 150 кубометров воздуха. На все эти требования владелица потратила около 300 тысяч рублей.

— Было 18 пунктов. Там, правда, есть подпункты, но 18 пунктов. У меня было 20 часов на всю подготовку. В соответствии с требованиями я везде расклеивала таблички, графики разные. Но мы всё равно счастливы! — добавила Миргородская.