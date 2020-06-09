Синоптик предупредил москвичей о температурных ямах

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в июле и августе не будет резких всплесков жаркой погоды, которая сейчас наблюдается в столичном регионе. Об этом синоптик рассказал телеканалу "Москва 24".

— Июль, август, по долгосрочным прогнозам, тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или по осадкам, — отметил эксперт.

По словам Тишковца, с середины июня в Москве погода будет держаться в пределах климатической нормы. Днём температура будет доходить до 25 градусов тепла, а ночью опускаться до 10—15 градусов выше нуля.

Синоптик добавил, что во второй половине лета в столице могут возникнуть температурные ямы и ожидается похолодание. Однако более точные данные может дать только краткосрочный прогноз.