МВФ одобрил кредит Украине на пять миллиардов долларов

На заседании исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) было одобрено предоставление Украине кредита в размере 5 миллиардов долларов на 18 месяцев. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВФ.

— Исполнительный совет сегодня (во вторник — Прим. Лайфа) одобрил предоставление Украине 5 миллиардов долларов в рамках механизма кредитования стенд-бай, — сказано в документе.

Сообщается, что в уже в этом месяце Киев получит от МВФ первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов.

Ранее премьер-министр Украины заявлял, что ожидает первых денег из новой кредитной программы МВФ в начале июня.

Для подписания меморандума с МВФ украинским властям необходимо было принять два условия: открыть рынок сельскохозяйственной земли и принять закон о банковском регулировании с целью вывести с рынка неплатёжеспособные банки. 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, а 21 мая — закон о банках.