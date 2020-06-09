МГУ возглавил список российских вузов в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим российским вузом в международном рейтинге QS, поднявшись на самую высокую ступень за всё время своего участия. Об этом говорится в материалах на официальном сайте Quacquarelli Symonds.

МГУ четвёртый год подряд укрепляет свои позиции и поднялся сразу на 10 строчек, заняв 74-е место среди тысячи высших учебных заведений мира. Всего в рейтинге вошли 28 российских вузов, 17 из которых улучшили свои результаты относительно прошлого года.

Вторым из отечественных вузов стал Санкт-Петербургский государственный университет – 225-е место в мире, на третьем месте Новосибирский государственный университет – 228-е место. В топ 300 помимо них вошли Томский государственный университет – 250-е место, Московский физико-технический институт – 281-е место. А также Московский государственный технический университет имени Баумана – 282-е место и НИУ Высшая школа экономики – 298-е место.

В рейтинг также вошли четыре новых вуза из России – это Санкт-Петербургский электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также Пермский государственный университет. кроме того, вернулся в число участников Алтайский государственный университет.

Мировой рейтинг университетов составляется глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds. Он включает тысячу лучших университетов мира. При подсчёте специалисты учитывают шесть показателей – академическую репутацию,индекс цитируемости, соотношение учащихся и преподавателей, долю международных сотрудников, иностранных студентов студентов, а также репутацию среди работодателей.