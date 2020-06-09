МВД: Почти каждое десятое ДТП в России происходит с участием пьяного водителя

С начала 2020 года в России в целом снижается статистика аварийности на дорогах, при этом растёт число водителей, которые пойманы за рулём в состоянии опьянения. Из общего числа ДТП каждое десятое происходит по вине нетрезвого водителя. Об этом заявил замначальника ГУОБДД МВД России Александр Быков в интервью "Комсомольской правде".
— С начала года произошло уже порядка 4,5 тысячи аварий с участием нетрезвых водителей, в результате чего почти тысяча человек погибли, травмы получили более 6200, — говорится в публикации.
По словам Быкова, за первые пять месяцев был отмечен прирост числа водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, — порядка 240 тысяч, из которых более 27 тысяч — повторно. Помимо этого было выявлено около 200 тысяч нарушений правил перевозки детей. Он отмечает, что почти каждый десятый ребёнок, который попадает в ДТП с участием нетрезвого водителя, погибает.
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