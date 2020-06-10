Минвостокразвития опубликовало видео с первого моста, связывающего Россию и Китай

В Интернете появились первые кадры построенного моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР). Видео было опубликовано на "Ютубе" Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса мост не удалось открыть в мае, ожидается, что ввод мостового перехода будет осуществлён, когда будут сняты меры, введённые из-за CoViD-19.

Строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем началось в конце 2016 года, его длина составила более одного километра. Ежегодно по мосту будет проезжать около трёх миллионов пассажиров и около шести миллионов тонн грузов.