Врач рассказала, на что обратить внимание при выборе клубники

При выборе клубники необходимо очень тщательно смотреть на цвет ягоды. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян.

— Прежде всего надо обращать внимание на цвет клубники. Чем темнее окраска ягоды, тем больше в ней растительного пигмента антоциана, который отвечает за красный цвет. Именно он активно борется со свободными радикалами, защищает тело от преждевременного старения и обладает противовоспалительным эффектом, — отметила специалист.

По словам Арзуманян, чем ярче клубника, тем больше в ней содержится витаминов. Кроме того, эксперт советует смотреть на то, чтобы ягода была равномерно окрашена. Она предупреждает, что не всегда насыщенный цвет гарантирует качество и приятный вкус клубники, некоторые фермеры для придания товарного вида нарочно подкрашивают её, поливая специальными удобрениями.

Врач добавила, что покупателям также необходимо обратить внимание на запах ягоды и на плодоножку, которая обязательно должна быть зелёного цвета. Если на ней есть белая полоска, то ягоду точно обрабатывали химикатами.