В России не будут запрещать увольнения на период пандемии

Минтруд России изменил содержание постановления, которое предполагало особый порядок регулирования трудовых отношений во время пандемии. В новой версии, в частности, отсутствуют положения, запрещающие работодателям увольнять сотрудников. Об этом сообщает РБК.

— С момента представления прошлой редакции значительная часть ограничительных мер была снята и отдельные положения проекта постановления утратили актуальность, — пояснили в министерстве.

В обновлённую версию вошли те положения, которые требуют оперативного принятия с учётом текущей ситуации и были поддержаны всеми сторонами социального партнёрства. Однако указывается, что в будущем документ может быть доработан и дополнен актуальными нормами.

Отмечается, что проект постановления, направленный на рассмотрение 29 мая, вызвал резкую критику как со стороны работодателей, так и профсоюзов. Как заявил журналистам глава правового департамента "Конфедерации труда России" Олег Бабич, ослабление некоторых правил безопасного поведения меняет логику документа.

— Было бы странным вводить сейчас почти чеэсовские нормы из проекта постановления, — приводит его слова издание.