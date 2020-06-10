У живущей в Швеции россиянки отобрали годовалую дочь

У россиянки Елены Шишиной, которая живёт в Швеции вместе с годовалой дочкой, местные социальные службы отобрали ребёнка и поместили в приют. Об этом сообщает общественная организация родителей "Русские матери".

Сообщается, что это произошло после того, как женщина решила поехать в Россию для обследования заболевшей дочки. Уточняется, что у ребёнка были колики и шведские врачи не могли разобраться в причине. После этого Шишина решила поехать к российским врачам, которые выяснили, что у маленькой девочки аллергия на молоко.

После этого мать с ребёнком вернулись обратно в Стокгольм. Социальные службы, узнав, что Елена Шишина обращалась к российским специалистам, очень возмутились, а семейный суд Швеции интерпретировал это как вопиющий акт "недоверия к шведской медицине со стороны российской матери".

Шведские соцработники сочли, что "обследование в России привело ребёнка к депрессии". Против Шишиной возбудили дело, а маленькую Лизу поместили в приют. При этом, как сообщает организация "Русские матери", годовалую девочку кормят там молочными смесями, так как не верят российским докторам.

Кроме того, мать девочки считает, что годовалые дети — "ходовой товар" в Швеции, на них в стране очередь на усыновление.