В среду в Москве ожидается жара до +30 и переменная облачность

В среду, 10 июня в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и до +30 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днём температура воздуха в российской столице составит +28°...+30°, ночью опустится до +17°...+19°. В Подмосковье в светлое время суток ожидается +25°...+30°, в ночные часы столбики термометров покажут +15°...+20°, преимущественно без осадков.