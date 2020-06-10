Девушки в бикини прокатились на прицепе-бассейне по центру Екатеринбурга — видео

Двое предприимчивых блогеров из Екатеринбурга решили как следует развлечь не только себя, но и окружающих и прокатились по центральным улицам города в прицепе-бассейне в сопровождении девушек, одетых в бикини. Видеозапись была опубликована в соцсетях одним из авторов идеи, а также многочисленными очевидцами.

Прицеп парни присоединили к "Жигулям", и под громкую музыку вечеринка у самодельного мобильного бассейна отправилась кататься по вечернему городу, привлекая многочисленные взгляды прохожих и автомобилистов.

Как рассказал один из организаторов, в конечном итоге компанию всё же заметили не только зеваки, но и правоохранители, однако привлекли их к ответственности не за покатушки в прицепе. По данным портала E1, в региональную Госавтоинспекцию информация о катающихся в бассейне по дорогам горожанах не поступала.