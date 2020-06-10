Патрушев рассказал, какой образ России пытается формировать Запад

Западные страны при помощи подконтрольных СМИ и Интернета пытаются дискредитировать руководство России и сформировать образ врага. Об этом в интервью "Аргументам и фактам" рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

— В своих стратегических документах Запад (в первую очередь США и НАТО) обозначает Россию как врага, поэтому он и формирует образ России как источника угроз безопасности, как государства, не соблюдающего принципы международного права и моральные нормы, — отметил Патрушев.

Тем самым Запад, по словам секретаря Совбеза, пытается всячески вмешаться в выборы различного уровня на территории РФ. Кроме того, обвинения в адрес российского руководства являются инструментом "цветных революций", который неоднократно отрабатывал Запад. Поводом для этого являются "неугодные" лидеры стран.