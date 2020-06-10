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Менеджер Хабиба — о болеющем отце бойца: Он прогрессирует

Кроме того, он открыл глаза и реагирует на некоторые движения.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап начинает постепенно идти на поправку, его состояние улучшается. Об этом рассказал менеджер спортсмена Али Абдельазиз, сообщает ESPN.

Хабиб очень силён, его семья очень сильна, его отец тоже очень силён. Он открыл глаза, немного реагирует на происходящее вокруг — хороший знак. Бог контролирует ситуацию, мы верим, что с ним всё будет в порядке, однако это полностью зависит от его здоровья. Он прогрессирует, чему все очень рады, — заявил Абдельазиз.

Говоря о Хабибе, менеджер подчеркнул, что ситуация с его отцом сделала его только сильнее, а каждый день он тренируется по два раза. При этом бой с Джастином Гейджи для Нурмагомедова является боем мечты.

Ранее сообщалось, что 25 апреля тренер попал в больницу с пневмонией. СМИ сообщили о неправильном лечении Абдулманапа, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, он впал в кому.

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