Менеджер Хабиба — о болеющем отце бойца: Он прогрессирует

Отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап начинает постепенно идти на поправку, его состояние улучшается. Об этом рассказал менеджер спортсмена Али Абдельазиз, сообщает ESPN.

— Хабиб очень силён, его семья очень сильна, его отец тоже очень силён. Он открыл глаза, немного реагирует на происходящее вокруг — хороший знак. Бог контролирует ситуацию, мы верим, что с ним всё будет в порядке, однако это полностью зависит от его здоровья. Он прогрессирует, чему все очень рады, — заявил Абдельазиз.

Говоря о Хабибе, менеджер подчеркнул, что ситуация с его отцом сделала его только сильнее, а каждый день он тренируется по два раза. При этом бой с Джастином Гейджи для Нурмагомедова является боем мечты.